POL-OG: Baden-Baden, BAB 5 - Verkehrsrowdy unterwegs

Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Rastatt Süd und Bühl zu mehreren Vorfällen bei dem Verkehrsteilnehmer zum Teil erheblich gefährdet wurden. Eine Fahrzeugführerin befuhr die Autobahn, von Rastatt kommend, in Richtung Freiburg. Etwa in Höhe der Tank- und Rastanlage Baden-Baden befand sie sich mit ihrem VW auf dem linken Fahrstreifen um mehrere Fahrzeuge zu überholen. Von hinten näherte sich mit hoher Geschwindigkeit ein roter Opel Zafira. Der Fahrer versuchte sich durch sehr dichtes Auffahren und Tätigen der Lichthupe freie Fahrt zu verschaffen. Hierbei fuhr er so dicht auf, dass die VW-Fahrerin im Innenspiegel die Frontscheinwerfer und einen Teil der Motorhaube nicht mehr erkennen konnte. Nachdem der Opelfahrer den VW überholt hatte, setzte sich dieser vor den VW und bremste diesen aus. Hier konnte durch die VW-Fahrerin nur durch eine Vollbremsung ein Unfall vermieden werden. Danach setzte der Opelfahrer seine Fahrt mit moderater Geschwindigkeit fort. Nachdem die VW-Fahrerin wieder zum Opel aufgeschlossen hatte überholte sie diesen. Daraufhin wiederholte sich das Spiel von neuem mit dichtem Auffahren, Lichthupe und anschließendem Ausbremsen. Als die VW-Fahrerin durch Reduzierung der Geschwindigkeit sich einen Abstand zum Opelfahrer verschaffen wollte, fuhr dieser auf den Standstreifen um auf den VW zu warten. Das Spiel mit Nötigung und Ausbremsen wiederholte sich bis zur Anschlussstelle Bühl noch mehrere Male. Durch das Rücksichtslose Verhalten des Opelfahrers kam es auf der Autobahn und im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Bühl zu mehreren beinah Unfällen mit bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmern. Zeugen oder eventuell Geschädigte werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl, unter der Telefonnummer 07223 80847112, in Verbindung zu setzen.

