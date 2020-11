Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Mehrere Verletzte bei Unfall auf Autobahn

BühlBühl (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Freitagnachmittag auf der A5 bei Bühl ist die Nordfahrbahn derzeit voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrer eines Ferrari gegen 16.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur einem vorrausfahrenden Mercedes aufgefahren. Der Benz wurde hierdurch abgewiesen und prallte in einen parallel fahrenden Lastwagen, bevor auf der linken Spur zum Stillstand kam. Der Lenker des hochmotorisierten Sportwagens brachte diesen ebenfalls nicht mehr unter Kontrolle. Er krachte zunächst gegen einen weiteren Sattelzug, überschlug sich daraufhin mehrfach und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer des Ferrari musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die drei in dem Mercedes befindlichen Insassen wurden ebenfalls durch Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Sie trugen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden an den vier beschädigten Fahrzeugen dürfte bei mehreren Zehntausend Euro liegen. Der Verkehr wird, solange die Bergungs- und Reinigungsarbeiten andauern, über den Standstreifen abgeleitet. Die Beamten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

/ya

