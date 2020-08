Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (Kreis Pinneberg) - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Auto-Diebstahl

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf den gestrigen Mittwoch (05.08.2020) ist es in der Dorfstraße zum besonders schweren Fall des Diebstahls eines Skoda Octavia gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten zwischen 21:50 Uhr und 06:30 Uhr Unbekannte einen unverschlossenen Gebäudeteil des Einfamilienhauses und nahmen die Fahrzeugschlüssel an sich.

Anschließend entwendeten die Unbekannten den auf der Auffahrt geparkten Wagen.

Es handelt sich um ein Modell aus 2018 in schwarz mit Pinneberger Kennzeichen im Wert von circa 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer während der Tatzeit bzw. in den vorherigen Tagen in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04101 2020 mit den Ermittlern in Pinneberg in Verbindung zu setzen.

