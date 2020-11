Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

OffenburgOffenburg (ots)

Am frühen Samstagabend bog die Fahrerin eines Seat von der B 3 nach rechts in die Otto-Hahn-straße ab. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten und ordnungsgemäß auf dem Fahrradschutzstreifen fahrenden E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 21-jährige Fahrer des E-Scooter stürzte und schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. Gegen den Fahrer des E-Scooter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet, da der E-Scooter im August im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz entwendet wurde. Der E-Scooter wure sichergestellt.

/ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell