Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Polizei und Ordnungsamt beenden Seminar

GevelsbergGevelsberg (ots)

Am 17.12. gegen 23:30 Uhr meldeten Zeugen verdächtige Vorgänge in einem Seminargebäude. Vor Ort stellten die Polizeibeamten 12 Personen fest, die sich zur Abhaltung einer esoterischen Zeremonie zusammengefunden hatten. Die Polizisten beschlagnahmten eine verabreichte Substanz, die die Teilnehmer Tee des inneren Frieden nannten, da der Verdacht bestand, dass es sich um ein verbotenes Betäubungsmittel handelte. Das hinzugezogene Ordnungsamt ordnete die Auflösung der Veranstaltung an und verhängte Ordnungsgelder wegen des Verstoßes gegen die CoronaSchutzVO.

