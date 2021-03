Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn: Unfall in der Ortsmitte; Vorfahrtsverletzung; eine verletzte Autofahrerin

Eschelbronn (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es an der Kreuzung "In den Kirchwiesen"/Bahnhofstraße/Industriestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen davontrug.

Eine 81-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 8.30 Uhr auf der Straße "In den Kirchwiesen" in Richtung Bahnhofstraße und übersah dort die Vorfahrt der 49-jährigen Suzuki-Fahrerin.

Während die 81-Jährige unverletzt blieb, wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Sie wollte nach der Unfallaufnahme selbständig einen Arzt aufsuchen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000.- Euro. Der Suzuki musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell