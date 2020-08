POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am Montag (10.08.), gegen 08:40 Uhr, befuhren eine 59-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Ludwigsau und eine 19-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Star aus Bad Hersfeld die Friedloser Straße in Richtung Ludwigsau. Die Fahrerin aus Ludwigsau wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen, die Hersfelderin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

Bad Hersfeld - In der Zeit zwischen Sonntag (09.08.), und Montag (10.08.), befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Meisebacher Straße in Richtung Stadtmitte und touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw's eines 57-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Philippsthal - Am Montag (10.08.), gegen 12:55 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Vacha die Wiesenstraße in Richtung "Am Zollhaus" und wollte nach rechts in diese einbiegen. Eine 46-jährige Fahrerin eines Pedelec aus Philippsthal befuhr den Rad/Fußweg entlang der Straße "Am Zollhaus" (B 62) aus Richtung Vacha kommend in Richtung Röhrigshof. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, da die Pkw-Fahrerin die von rechts kommende Radlerin übersah. Diese kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

