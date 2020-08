POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Unfall mit leichtem Personenschaden

Bebra - Am Montag (10.08.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein Peugeot-Fahrer (46 J.) aus Bebra die Kerschensteiner Straße und wollte nach rechts in die Hersfelder Straße abbiegen. Eine Radfahrerin (55 J.) ebenfalls aus Bebra befuhr die Hersfelder Straße. Kurz vor der Straßenkreuzung, Ecke Kerschensteiner Straße übersah der Pkw-Fahrer die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei die 55-Jährige leichtverletzt wurde. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 550 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Rotenburg - Eine Rotenburger Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug, einen Toyota-Yaris, weiß am Montag (10.08.), in der Zeit von 06:00 Uhr bis - 14:10 Uhr, im Bereich des Parkplatzes des Göbel-Hotels, seitlich angrenzend an die Heinz-Meise-Straße vorwärts ein. Als sie gegen 14:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden (Kratzer) im Bereich der hinteren linken Stoßstange fest. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Rotenburg - Am Freitag (07.08.), in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:40 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihr Fahrzeug einen VW-Fox, blau im Waldweg auf dem Parkdeck des Einkaufsmarktes. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Lackbeschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zaun beschädigt und geflüchtet

Rotenburg - Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Mittwoch (05.08.) und Donnerstag (06.08.) vermutlich mit einem Lkw in unbekannte Richtung der Straße "Zum Mühlberg". In Höhe des angrenzenden Grundstücks der "Sommerstraße" kam der unbekannte Verursacher von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

