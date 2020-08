Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Pkw zerkratzt - Einbruch in Grundschule - Reifendiebstahl - Holz gestohlen - Sachbeschädigung an Pkw

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld - Am Sonntagabend (09.08.), zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr, stahlen Unbekannte das amtliche Kennzeichen - HEF-PS 79 - von einem Motorrad der Marke KTM. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Dudenstraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Montag (10.08.) zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Fiat Bravo. Dieser war durch den Geschädigten in der Straße "Untere Kühnbach" abgestellt worden. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand das Fahrzeug und verursachten so einen Schaden von rund 600 Euro.

Einbruch in Grundschule

Heringen - Zwischen Mittwoch (05.08.) und Montag (10.08.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Grundschule in der Dickesstraße. Diese durchsuchten sie und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Beamer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Auto aufgebockt - Reifen gestohlen

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Montag (10.08.) stahlen Unbekannte vier Reifen von einem schwarzen BMW 120. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug in der Herbartstraße vor einem Wohnhaus abgestellt. Die Täter bockten das Fahrzeug auf und stahlen die kompletten Reifen der Marke Bridgestone Potenza S001 RTF mit jeweils einer Doppelspeichenfelge BMW 436 M. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holz gestohlen

Nentershausen / Süß - Zwischen Freitag (07.08.) und Montag (10.08.) stahlen Unbekannte circa 40 Raummeter Fichtenholz. Dieses war in einem Waldgebiet in der Gemarkung Große Kastanie in der Verlängerung des Hasselfeld gelagert. Vermutlich nutzten die Diebe zum Abtransport ein entsprechend geeignetes Fahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 670 Euro.

Ford Mondeo zerkratzt

Cornberg - Zwischen Samstag (08.08.) und Montag (10.08.) beschädigten Unbekannte einen schwarzen Ford Mondeo. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Straße "Im Tälchen" abgestellt. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

