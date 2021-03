Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim/ Gartenhaus im Vollbrand /

Heidelberg (ots)

Im Gewann Hühnerstein geriet am frühen Samstagmorgen, kurz nach 03.00 Uhr, ein Gartenhaus aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr versucht derzeit das Feuer zu löschen. Ob sich in der Hütte Personen aufhielten ist bislang nicht bekannt.

