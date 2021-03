Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen und leicht verletzt

Hockenheim (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr bog ein 25-jähriger Fahrer eines VWs von der Ketscher Straße nach rechts in die Talhausstraße ab und kollidierte mit einem Radfahrer, der auf der Ketscher Straße in gleiche Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der 30-jährige Radfahrer und musste leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

