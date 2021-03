Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim: Brand einer Scheune - eine Person leicht verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Brand in einer Scheune in der Hölderlinstraße in Dossenheim am Sonntagmorgen gegen 04.05 Uhr entstand ersten Schätzungen zufolge Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Im Rahmen einer Feier wurde in der Scheune ein Heizkörper mittels einer Gasflasche betrieben. Vermutlich kam es durch eine Fehlbedienung zur plötzlichen Entzündung der Gasflasche, worauf die beiden anwesenden Personen sofort die Scheune verließen. Der Übergriff des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim, die mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert werden. Der 18-jährige Sohn der Bewohner wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

