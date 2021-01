Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht - 11.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmittag gegen halb 12 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Mini die Friedrich-Ebert-Anlage und bog in Höhe des Adenauerplatzes in Richtung des Gaisbergtunnels nach links ab. Sie missachtete dabei die rote Ampel und kollidierte deshalb mit einem Fiat, der aus der Rohrbacher Straße kam. Die Unfallverursacherin, sowie die 50-järhige Fahrerin des Fiat blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Müller

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell