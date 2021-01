Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 16.01., und Dienstag, den 19.01., beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen VW Polo, der in der Gontardstraße abgestellt war, und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem grauen Polo entstanden im Bereich der Fahrertür und am vorderen linken Kotflügel Eindellungen und Lackabtragungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Müller

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell