Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und 20.000 Euro Schaden - Unfallhergang noch unklar

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend um kurz vor 19 Uhr kam es auf der L 560 bei Neulußheim zu einem Verkehrsunfall, dessen genauer Hergang noch unklar ist. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Opel die Linksabbiegerspur auf der L 560 in Richtung Friedhof, als sein Auto auf Höhe der Beifahrertür von einem Volvo erfasst wurde. Der Volvo wurde nach dem Aufprall abgewiesen und kam an einem Ampelmast zum Stehen. Der 54-jährige Fahrer des Volvos wurde dadurch leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der 77-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

