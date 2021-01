Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Hochstätt: Auto gestohlen - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mannheim-Hochstätt (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtteil Hochstätt einen geparkten Mercedes. Der Fahrzeugbesitzer stellte den Mercedes B-Klasse am Dienstag gegen 20 Uhr im Karolinger Weg verschlossen ab. Als er am nächsten Mittag gegen 13 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Im Fahrzeug befand sich neben einem Laptop auch ein Tablet-PC.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

