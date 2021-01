Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zwei Schwerverletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der Kurt-Schumacher-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim. Ein 24-jähriger Mann war gegen 20.20 Uhr mit seinem Ford Mustang auf der B 44 in Richtung Mannheim unterwegs. Am Ende der Kurt-Schumacher-Brücke fuhr er aus bislang unbekannter Ursache einem voranfahrenden 54-jährigen Volvo-Fahrer hinten auf. Dabei erlitten beide Beteiligten schwere Verletzungen und wurden zur Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurden. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Zeugenaussagen zufolge habe er 24-Jährige zuvor ein Fahrzeug mit nicht angepasster Geschwindigkeit überholt und sei anschließend dem Volvo aufgefahren.

Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich bei dem Fahrer des Mustang nicht.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim bis ca. 22.15 Uhr gesperrt werden.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell