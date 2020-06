Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Transporter-Fahrer verunglückt auf der L828 tödlich

Willebadessen (ots)

Ein 29-jähriger Fahrer eines VW-Transporters ist bei einem Unfall auf der L 828 zwischen Borlinghausen und Willebadessen tödlich verunglückt. Am Montag, 8. Juni, befuhr der 29-Jährige, der aus dem Stadtgebiet Warburg stammt, um 6.20 Uhr mit einem VW Transporter auf der L 828 aus Warburg-Scherfede kommend in Richtung Willebadessen. In Höhe Willebadessen-Borlinghausen geriet er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Er stieß dort mit der Front gegen einen LKW, der von einem 41-Jährigen gesteuert wurde. Dieser war mit seinem 34-jährigen Beifahrer in Fahrtrichtung Scherfede unterwegs. Bei dem Frontalzusammenstoß verstarb der 29-jährige Fahrer des VW Transporters noch an der Unfallstelle. LKW-Fahrer und Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 42-jährige Fahrer wurde mit sehr schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Beifahrer wurde verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung, Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die L 828 rund sechs Stunden lang für den Verkehr voll gesperrt. /nig

