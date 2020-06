Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in eine Scheune Borgentreich, Nacht auf Sonntag, 07.06.2020

Borgentreich (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 07.06.2020, wurde an einer Scheune in 34434 Borgentreich, Lehmtorstraße ein Einbruch begangen. Das angegangene Objekt liegt außerhalb der Ortschaft Borgentreich, rechtsseitig direkt an der Straße in Richtung der Ortschaft Eissen, auf Höhe der Einmündung "Auf der Egge". Unbekannte Täter haben dort das Scheunentor aufgebrochen, Beute haben sie allerdings nicht gemacht. Die Tat ist mutmaßlich Teil einer Serie von Scheunenaufbrüchen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 05271 / 962 - 0.

