Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in ein Wohnhaus in Willebadessen In dem Zeitraum von Dienstag, den 02.06.2020 bis Freitagabend, den 05.06.2020

Willebadessen (ots)

Am Freitagabend, den 05.06.2020, um 20:00 Uhr stellte der Besitzer eines freistehenden Wohnhauses in der Hauptdurchgangsstraße in Willebadessen einen Einbruch fest. Nachdem er am Dienstag, den 02.06.2020 das Haus verlassen hatte, nutzten unbekannte Täter den Zeitraum, um in das Haus einzubrechen. Sie entwendeten dort eine mittlere Summe an Bargeld, zum Teil in ausländischer Währung. Die Tat ist Teil einer Serie von Ein- und Aufbrüchen. Die Polizei fragt: Wer hat ggf. verdächtige Feststellungen im Bereich Willebadessen gemacht? Wurde jemandem vielleicht ausländische Sorten als Bezahlungsmittel angeboten oder diese bei einer Bank eingetauscht? Mögliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer: 05271 / 962 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell