Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Kindergarten scheitert

Stadtlohn (ots)

Deutliche Einbruchspuren haben Unbekannte in Stadtlohn hinterlassen. An mehreren Türen einer Kindertageseinrichtung an der Don-Bosco-Straße setzten die Einbrecher ihren Hebel an: ohne Erfolg, die Türen hielten stand. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 16.45 Uhr, und Dienstag, 16.40 Uhr. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

