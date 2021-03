Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Vredenna-Pedelec entwendet

Vreden (ots)

Auf ein mattschwarzes Pedelec des regionalen Herstellers Vredenna hatten es Diebe in Vreden abgesehen. Ein besonderes Merkmal: das Rad verfügt über einen Carbonzahnriehmen statt Fahrradrette. Zu dem Diebstahl von einer Wohnhausterrasse an der Enscheder Straße kam es zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

