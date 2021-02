Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Varel (ots)

Am Mittwoch gegen 16.10 Uhr befuhr eine 34-Jährige aus Bockhorn mit ihrem PKW Ford den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuenburger Straße in Zetel. Auf dem Parkplatz übersah die Pkw-Führerin den Krankenfahrstuhl eines 51-Jährigen aus Varel. Infolge des Verkehrsunfalls stürzte der 51-Jährige mit seinem Krankenfahrstuhl und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

