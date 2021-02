Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag 07.02.21, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, kam es in der Admiral-Klatt-Straße, Höhe Seediekstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein mit Heu-Rundballen beladener Traktor war gegen einen geparkten Pkw gefahren und verursachte Sachschäden. Der Vorfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden, der mitteilte, es sei zu diesem Zeitpunkt hinter diesem Traktor ein Pkw gefahren, der anschließend zurücksetzte, weil der Traktor seine Fahrt korrigieren musste. Der Traktor wäre anschließend auf einen Hof gefahren, um einem dort im Winterquartier befindlichen Zirkus zu versorgen. Ein Verantwortlicher des Zirkus konnte lediglich mitteilen, dass der Traktor einem Bauern aus der Umgebung gehören könnte. Der Eigentümer des Traktors mit Frontlader und angeflanschter Palettengabel sowie der beschriebene Pkw-Führer werden gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden - Tel.-Nr.: 04421-9420.

