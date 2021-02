Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Falschfahrer auf der B 210 - Polizei Jever sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am 08.02.2021, gegen 18:50 Uhr, befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die B 210 von Schortens kommend in Richtung Wilhelmshavener Kreuz und geriet im Bereich der durch Leitplanken geteilten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Der ihm entgegenkommende Verkehr konnte dem Falschfahrer ausweichen. Es soll dabei aber zu nicht ungefährlichen Situationen gekommen sein. Am Kreuz angekommen wendete der Lkw-Führer seinen Sattelzug, fuhr auf die Autobahn in Richtung Oldenburg auf und konnte dort durch die Autobahnpolizei gestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorgang, insbesondere zu einer konkreten Gefährdung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

