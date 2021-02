Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - 54-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Schortens (ots)

Am Sonntag, 07.02.21, kam es gegen 19:20 Uhr an der alten Bundesstraße/Heinrich-Tönjes-Straße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw BMW befuhr die Heinrich-Tönjes-Straße in Fahrtrichtung Heidmühle. Während des Überquerens der Straße "an der alten Bundesstraße", übersah sie die bevorrechtigte 54-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW Golf, welche in Richtung Ostiem unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Unfallort abgeschleppt. Die Fahrerin des VW Golf wurde leichtverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell