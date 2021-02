Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Polizei Varel sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

Am Sonntag, dem 07.02.2021, gegen 21.40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L816) in Steinhausen ein Verkehrsunfall. Dem Fahrer eines grauen PKW BMW, der in Richtung Wilhelmshavener Straße fuhr, kam eigenen Angaben nach in Höhe Sandfurtsweg im Bereich einer Kurve ein dunkelfarbener Pkw entgegen. Das entgegenkommende Fahrzeug soll dabei zu weit links gefahren sein, sodass der Fahrer des BMW eine Gefahrenbremsung einleitete um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam der BMW von der winterglatten Fahrbahn ab und geriet gegen einen Bordstein. An der Frontachse des BMW entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Pkw soll die Fahrt fortgesetzt haben, obwohl er, nach Einschätzung des Verunfallten, den Verkehrsunfall bemerkt haben dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 entgegen.

