Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 05.-07.02.2021

Wilhelmshaven (ots)

Geschäftseinbruch Die Eingangstür eines Orthopädiegeschäfts in der Werftstraße in Wilhelmshaven wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag aufgehebelt. Der oder die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus dem Geschäft einen Laptop. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven, unter Tel 04421-9420. Kellereinbruch Bereits am Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße. Die dortigen Geldkassetten der Waschautomaten wurden aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 melden. Drei Pkw in der Börsenstraße zerkratzt Am Freitagnachmittag, zwischen 17:00 und 17:30 Uhr, wurden insgesamt drei zum Parken abgestellte Pkw in der Börsenstraße Höhe der Häuser 99 bis 103 zerkratzt. Auch hier mögen sich etwaige Zeugen bitte unter Tel. 04421/9420 melden. Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis, Pkw ohne Zulassung Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, fiel einer Funkstreife ein Pkw auf, dessen Kennzeichen keine Zulassungsplaketten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass zum einen der Pkw tatsächlich ohne Zulassung geführt wurde und zum anderen die 44 Jahre alte Autofahrerin nicht im Beseitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Trunkenheit im Straßenverkehr Mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille befuhr am Samstagabend, gegen 21 Uhr, ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Heppenser Straße in Wilhelmshaven. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell