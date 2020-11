Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Equipment aus Rettungswagen gestohlen

Enkenbach-AlsenbornEnkenbach-Alsenborn (ots)

Ein 19-Jähriger wird verdächtigt in der Nacht zum Sonntag aus einen Rettungswagen medizinische Ausrüstung gestohlen zu haben. Die Sanitäter befanden sich außerhalb des Wagens im Einsatz, als sich der Mann in ihrem Fahrzeug zu schaffen machte. Als die Helfer zum Auto zurückkamen, entdeckten sie den Eindringling. Er trug gerade einen Teil des Equipments weg. In einem Gebüsch hatte der mutmaßliche Dieb die Ausrüstung deponiert. Dort fanden Polizisten auch den Rucksack des Verdächtigen. Der 19-Jährige hatte darin Marihuana verstaut. Außerdem stellte die Polizei mutmaßliches Diebesgut (Ausweisdokumente) sicher, welches der 19-Jährige vermutlich in der Nacht zuvor aus einem Pkw am Bahnhof in Enkenbach gestohlen hat. Der Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Er blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

