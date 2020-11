Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Keller

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Medicusstraße war am Sonntag das Ziel von Einbrechern.

Wie die unbekannten Täter am Sonntag zwischen 11 und 19:20 Uhr in den Keller gelangten ist noch unklar. Sie machten sich an drei Abteilen in dem Keller zu schaffen. Aus einem Abteil wurde ein Fahrrad gestohlen. Aus einem anderen eine Kreissäge. Beim dritten Abteil durchtrennten die Einbrecher das Vorhängeschloss an dem Abteil. Entwendeten aber nichts.

Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

