POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 05.-07.02.2021

Jever (ots)

Graffiti

Am Freitag zwischen 20.00 Uhr bis 22.30 Uhr wurde in Jever eine weiße Hausfassade am Von-Thünen-Ufer mittels roter Farbe besprüht. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

Verstöße gegen die Corona-Regeln

Am Wochenende kam es vermehrt zu Verstößen gegen die Haushaltsregel anlässlich der Corona-Pandemie. So wurden am Samstag -sowohl tagsüber als auch nachts- mehrfach Zusammenkünfte von Personen aus mehreren Haushalten im Rahmen von anderweitig gelagerten polizeilichen Einsätzen festgestellt. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, aber auch ermahnende Gespräche mit Kindern und deren Eltern geführt

