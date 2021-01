Polizei Dortmund

POL-DO: Anwohner überrascht mutmaßlichen Autodieb in Wambel - Festnahme

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0035

Am frühen Samstagmorgen (9. Januar) ist ein Dortmunder auf zwei mutmaßliche Autodiebe aufmerksam geworden. Diese setzten sich jedoch heftig zur Wehr und griffen den 54-Jährigen u.a. mit Pfefferspray an.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Anwohner gegen 6 Uhr verdächtige Lichtkegel an einem abgestellten Auto im Spanischen Weg wahrgenommen. Als er genauer hinsah, bemerkte er zwei junge Männer auf Fahrer- und Beifahrersitz eines Autos. Der Motor lief bereits. Obendrein handelte es sich dabei um den Pkw des 54-Jährigen. Der Mann eilte daraufhin zur Tür hinaus. In diesem Moment stiegen die mutmaßlichen Diebe aus dem Auto aus und flüchteten. Allerdings konnte der Dortmunder eine Person festhalten. Der zweite Verdächtige kehrte sodann zurück, sprühte Pfefferspray in Richtung des 54-Jährigen und schlug auf ihn ein. Anschließend flüchteten beide vom Tatort.

Allerdings hatte einer der Täter seine Brieftasche am Tatort zurückgelassen. Die wenig später eingetroffenen Polizisten überprüften die Daten, standen kurz darauf vor der der Haustür des Verdächtigen und klingelten den angeblich Schlafenden aus dem Bett.

Der 18-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Ermittlungen gegen seinen Begleiter dauern an.

