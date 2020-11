Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 07.11.2020 - 08.11.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter-BadSalzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall Am 07.11.2020, gegen 15.25 Uhr, kommt es im Einmündungsbereich Braunschweiger Str. / Zur Finkenkuhle zu einem Verkehrsunfall. Eine 66 Jahre alte Pkw-Fahrerin beabsichtigt mit ihrem Fahrzeug von der Braunschweiger Str. nach links in die Straße Zur Finkenkuhle abzubiegen. Beim Abbiegen übersieht die Frau einen entgegenkommenden Motorroller, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Der Roller schleudert gegen eine Laterne und wird dabei in zwei Teile gerissen. Der Rollerfahrer wird verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht ein Gesamtschaden von 2500.- EUR.

Wohnungseinbrüche Im Zeitraum 07.11.2020, 12.00 Uhr bis 18.30 Uhr, drangen unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Ringelheim, Alte Heerstraße, ein und entwendeten Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Im Tatzeitraum 07.11.2020, 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Küchenfenster eines leerstehenden Einfamilienhauses in Lobmachtersen, Crammer Straße, auf und gelangten in das Gebäude. Da hier keine wertvollen Gegenstände vorhanden waren, drangen die Täter im Anschluss auf dem gleichen Weg in das Nachbarhaus ein. Bei der weiteren Tatausführung wurden die Täter offenbar von den heimkehrenden Bewohnern gestört und konnten unerkannt entkommen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Ringelheim, Alte Heerstr. und Lobmachtersen, Crammer Str., an das PK Salzgitter-Bad, Tel. 05341/825-0 .

