POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 8. November 2020

1) Wolfenbüttel, Hinter der Bahn, Sa., 07.11.2020/16:00 Uhr

Im Haltestellenbereich der Buslinie 495 wurde zum wiederholten Mal ein 21-jähriger Schöppenstedter angetroffen, welcher nicht die vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung trug. Gegen den offensichtlich nicht belehrbaren jungen Mann wurde erneut ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren eingeleitet.

2) Salzdahlum, Landesstraße 631, Sa., 07.11.2020/19:45 Uhr

Ein 36jähriger Wolfsburger befuhr mit seinem Pkw die L631 in Richtung Sickte. Hier kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Sowohl am Pkw, als auch an Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden. Die eingesetzten Beamten stellten Atemalkoholgeruch fest - ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,12 Promille. Ihm wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

