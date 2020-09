POL-PDKL: Wem gehören die sichergestellten Gegenstände?

Polizeidirektion Kaiserslautern

Die Wohnung und eine Garage eines 30-jährigen Tatverdächtigen hat die Polizei am Dienstag durchsucht. Einige der vorläufig sichergestellten Gegenstände können bereits gemeldeten Diebstählen zugeordnet werden. Weitere sind mutmaßlich ebenfalls gestohlen. Die Ermittler wissen aber noch nicht wem sie gehören. Die Polizeiinspektion Lauterecken hatte wegen den zahlreichen Einbrüchen und Diebstählen in den letzten Monaten in der Nähe von Meisenheim bereits einen zweiten Beschuldigten im Fokus gehabt. Auch bei ihm wurden bei einer ersten Durchsuchung zahlreiche Gegenstände sichergestellt. Hierbei ergab sich eine Spur auf den 30-Jährigen. Auf dem beigefügten Bild sind einige der gefundenen Gegenstände zu sehen. Davon können ein Aggregat, ein Freischneider und eine Werkbank den Eigentümern zugeordnet werden. Sie hatten die Einbrüche in ihre Wochenendhäuser oder andere Örtlichkeiten der Polizei gemeldet und eine Liste des Diebesgutes beigefügt. Wem gehören die vermutlich ebenfalls gestohlenen weiteren Gegenstände? Anzeigen werden auch nachträglich aufgenommen. Die Gegenstände können zudem nach telefonischer Absprache mit der Polizeiinspektion Lauterecken, Telefon-Nummer 06382 9110, besichtigt werden. Sichergestellt wurden: Wildkamera, Handwagen, Gasflaschen, Bolzenschneider, Kanister, Äxte, Ball mit Unterschriften von bekannten Fußballern, Schweißgerät, Schaufel, Teleskopleiter, Gartenpumpe, Handkreissäge, Thermokocher, Holzschatulle mit diversen Schmuckstücken, Dose mit Broschen, Signalrevolver |pilek-AH

