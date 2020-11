Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 7. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Diebstahl eines landwirtschaftlichen Gerätes

Donnerstag, 05.11.2020, 16:00 Uhr - Freitag, 06.11.2020, 13:30 Uhr

Von einem Acker an der Kreisstr. 17 im Bereich Semmenstedt wurde im Tatzeitraum durch unbekannte Täter ein landwirtschaftliches Gerät / Kultivator entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte unter 05331/933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl eines E-Scooters

Freitag, 06.11.2020, 19:15 Uhr - 19:30 Uhr

Im Tatzeitraum wurde durch unbekannte Täter ein ordnungsgemäß abgestellter, mit einer Kette gesicherter, E-Scooter der Marke SoFlow mit dem amtlichen Versicherungskennzeichen 724 EFV vom Hof einer italienischen Gaststätte in der Harzstr. 20 entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 300,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte unter 05331/933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in einen Kleintransporter

Donnerstag, 05.11.2020, 18:00 Uhr - Freitag 06.11.2020, 06:20 Uhr

Im Tatzeitraum drangen unbekannte Täter durch Einschlagen eines Seitenfensters in einem Am Meyenberg ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten weißen Kleintransporter ein. Aus dem Fahrzeug wurde ein Entfernungsmessgerät im Wert von ca. 2000,- Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte unter 05331/933-0.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an Pkw

Freitag, 06.11.2020, 12:00 Uhr - 14:30 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten im Tatzeitraum die vordere und hintere Tür der Beifahrerseite eines ordnungsgemäß in der Karl-von-Hörsten-Straße am Fahrbahnrand abgestellten blauen Audi A6 Avant. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell