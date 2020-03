Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Brand eines geparkten Autos

Legden (ots)

Ein lauter Knall hatte einen Anwohner in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.35 Uhr in Legden aufgeschreckt: Ein geparktes Auto auf der Kirchstraße stand in Flammen. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Ein davor parkender Wagen wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus wenden: Tel. (02561) 9260.

