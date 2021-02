Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Angezeigter Raub im Hausflur eines Mehrparteienhauses in Wilhelmshaven - Polizei Wilhelmshaven sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstagnachmittag, den 06.02.2021, erhielt die Polizei Wilhelmshaven Kenntnis von einem Raub in der Marktstraße Ecke Mitscherlichstraße, der sich gegen 16.25 Uhr in einem Hausflur im 1. Obergeschoss eines dortigen Mehrparteienhauses ereignet haben soll. Nach Schilderung des 62-jährigen Opfers sei dieses beim Aufschließen der Wohnungstür durch eine männliche Person, die plötzlich hinter dem Opfer stand, mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Der unbekannte Täter habe dem Opfer, das unverletzt blieb, anschließend eine Geldbörse samt Bargeld aus der Kleidung entwendet und sei anschließend geflüchtet. Folgende Personenbeschreibung liegt nach Zeugenaussagen vor: - männlich - circa 1,80 Meter groß - normale Statur - helle (weißliche) Jacke in "Tarnflecken-Optik" - halbes Gesicht mit Schal bedeckt - Kapuze mit Fell versehen über den Kopf bis ins Gesicht gezogen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell