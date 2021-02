Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zigarettenautomat in der Straße "Am Wiesenhof" aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 08.02.2021, erhielt die Polizei Wilhelmshaven gegen Mitternacht Kenntnis von einem Sachverhalt, bei dem sich nach Zeugenaussagen zwei verdächtige Personen an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Am Wiesenhof" zu schaffen machen würden. Die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes stellten vor Ort einen aufgebrochenen und entleerten Zigarettenautomaten fest, die Personen wurden nicht mehr angetroffen. Nach Aussagen des Meldenden habe dieser laute Musik auf der Straße wahrgenommen und bei dem Blick aus dem Schlafzimmerfenster zwei Personen an dem betroffenen Automaten festgestellt, die anschließend mit einem Fahrrad und einer Musikbox weiter in Richtung Klinikum gegangen seien. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten gegen 00.27 Uhr an der Unterführung zwischen dem Totenweg und "Am Wiesenhof" auf zwei Personen, auf denen die Beschreibung zutraf. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

