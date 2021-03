Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrer stürzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 87-Jähriger am Donnerstagmorgen in Stadtlohn erlitten. Der Stadtlohner war gegen 08.50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Bahnallee aus Richtung Kreuzweg kommend in Richtung Owwering unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung auf den Grünstreifen geriet und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

