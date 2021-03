Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfälle auf der B14

Aalen (ots)

Fellbach: Auffahrunfälle auf der B14

Auf der B14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen kam es am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen kurz vor dem Kappelbergtunnel. Dabei waren insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt. In beiden Fällen erkannten ein 25-jähriger VW-Fahrer, sowie ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer zu spät, dass der Verkehr ins Stocken geriet und fuhren den jeweiligen anderen Verkehrsteilnehmern auf. Diese wurden auf andere Autofahrer aufgeschoben. Der 49-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zum Teil gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell