Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Einbrecher im Verbrauchermarkt.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen in einen Verbrauchermarkt in der Bielefelder Straße ein. Gegen 4:30 Uhr informierte ein Mitarbeiter des "Nahkauf"-Marktes die Polizei über den Einbruch. Die Täter hebelten ein Fenster auf und suchten in einem Büro nach Wertgegenständen. In die Verkaufsräume gelangten die Einbrecher nicht. Vermutlich fiel ihnen auch kein Diebesgut in die Hände. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

