POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Kaminasche entzündet Abfalltonne.

Feuerwehr und Polizei wurden am Montagabend gegen 20:30 Uhr alarmiert. Zeugen meldeten ein Feuer an einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Der Brand einer Abfalltonne hatte bereits auf ein Vordach übergegriffen. Das Feuer konnte gelöscht werden und es entstand kein Gebäudeschaden. Vermutlich löste entsorgte Kaminasche den Brand in der Mülltonne aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

