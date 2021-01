POL-LIP: Detmold. Radfahrer bei Unfall schwer verletzt.

Polizei Lippe

Montagmorgen ereignete sich an der Einmündung Hornsche Straße/Krohnstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 9:40 Uhr beabsichtigte ein 71-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Audi aus der Krohnstraße heraus nach rechts auf die Hornsche Straße einzubiegen. Dabei übersah er den 52-jährigen Detmolder, der mit seinem Fahrrad den dortigen Rad-/Gehweg in Richtung Innenstadt befuhr. Der 52-jährige stürzte und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Der Sachschaden blieb gering. Die Hornsche Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

