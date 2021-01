Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Küchenbrand im Stadtteil Wolfsanger: Technischer Defekt an Abzugshaube ursächlich

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger: Am Freitagmittag, gegen 12:45 Uhr, kam es in der Straße Wolfsgraben zu einem Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dadurch war die gesamte Küche erheblich beschädigt worden. Der Schaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert. Wie die weiteren Ermittlungen der Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun ergaben, war das Feuer durch einen technischen Defekt an der Dunstabzugshaube entstanden und hatte sich von dort aus ausgebreitet. Ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln ist hingegen nicht erkennbar.

