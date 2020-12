Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen

Castrop-Rauxel

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Mercedes Vito an der Glückaufstraße. Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Oer-Erkenschwick

Am Donnerstagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwei geparkte Autos an der Ewaldstraße. An dem weißen Hyundai i30 und dem weißen Toyota Corolla entstand insgesamt 6.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Freitagvormittag, gegen 10:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Autofahrerin einen grauen VW Golf 7 auf einem Tankstellengelände an der Herner Straße. Eine 35-Jährige aus Recklinghausen wartete in dem Auto, als es durch einen Unfall beschädigt wurde. In dem Verursacherfahrzeug fuhren zwei Frauen. Bei dem Auto der Unbekannten könnte es sich um eine Mercedes A-Klasse handeln. Teile des Kennzeichens konnten abgelesen werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

