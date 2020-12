Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen

Bottrop:

Gegen 17.30 h hörte ein Bewohner einer Wohnung am Donnerstag an der Schulstraße Geräusche aus einem Zimmer. Als er nachsah, konnte er einen Mann sehen, der von einem Fenster flüchtete. Wie sich herausstellte, war versucht worden, das Fenster aufzubrechen. Der mutmaßliche Einbrecher war etwa 25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß und trug eine graue Strickmütze. Er konnte entkommen.

Gladbeck:

An der Marienstraße sind Unbekannte am Donnerstagabend in eine Wohnung eingebrochen. Sie haben die Tür aufgehebelt und sich Zutritt verschafft. Ob sie etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Herten:

Einbrecher gelangten tagsüber am Donnerstag in eine Wohnung an der Schützenstraße, nachdem sie die Wohnungstür aufgehebelt haben. Sie durchsuchten die Zimmer und entkamen unerkannt. Ob sie etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest.

An der Gartenstraße wurde im Laufe des Donnerstags eine Wohung aufgebrochen. Unbekannte hatten die Tür Aufgehebelt und die Zimmer durchsucht. Sie nahmen Schmuck mit und entkamen. Im Tatzeitraum wurden zwei verdächtige Frauen im Haus gesehen. Sie waren 20 bis 25 Jahre alt, hatten schwarze Haare und trugen lange Winterjacken.

Recklinghausen:

Mit einem Gullydeckel warfen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag um 03.00 h die Scheibe eines Wettbüros an der Bochumer Straße ein. Sie drangen in die Geschäftsräume ein und machten sich hinter der Theke zu schaffen. Dannn flohen sie vom Tatort. Obe sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

