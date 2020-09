Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Betrügern

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rostock (ots)

Zur Aufklärung eines Betrugssachverhalts aus Juni 2020 fahndet die Polizei jetzt mit Bildern der Überwachungskamera nach zwei unbekannten Tätern.

Die Täter hoben unberechtigt mit einer zuvor entwendeten EC-Karte der OSPA am 24. Juni 2020, 10:49 Uhr und 10:50 Uhr, an dem Geldautomat in der Commerzbank, Kröpeliner Straße 25-28 in Rostock jeweils Bargeld im vierstelligen Bereich ab. Darüber hinaus erfolgten unbefugte Einkäufe in verschiedenen Supermärkten in Rostock, Wismar und Ahrensburg. Bei fünf dieser Einkäufe ließen sich der oder die Täter zusätzlich Bargeld im dreistelligen Bereich an der Kasse auszahlen.

Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Rostocker Polizei jetzt Fotos der Überwachungskamera. Zu sehen sind dabei die Tatverdächtigen.

Personenbeschreibungen:

1. Person

- männlich - ca. 45 -50 Jahre - kräftige Gestalt - ca. 170-180 cm groß - blaues T-Shirt - weiße kurze Hose - Basecap - Sonnenbrille - schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

2. Person

- männlich - ca. 45 - 50 Jahre - kräftige Gestalt - ca. 170-175 cm groß - weißes Hemd - blaue 7/8 Jeans - schwarze Socken - schwarze Schuhe - dunkle kurze Haare - Brillenträger

Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe.

Wer erkennt die auf den Fotos abgebildeten Personen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer hat sich am 24. Juni 2020, gegen 10.50 Uhr in der Commerzbank in der Kröpeliner Straße aufgehalten und hat Beobachtungen gemacht, die mit der beschriebenen Straftat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die mit den betrügerischen Fällen zusammen passen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeiidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell