Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Rostock (ots)

Am 15.09.2020 ist es um 07:20 Uhr in Papendorf zu ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad gekommen. Die 43-jährige Fahrerin des PKW bremste ihr Fahrzeug ab, um an der Kreuzung Stoverkamp nach rechts abzubiegen. Die dahinter fahrende 10-jährige Fahrradfahrerin fuhr auf den PKW auf und erlitt dabei Verletzungen. Das Mädchen wurde zur Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall entsprechend auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weitere Bearbeitung. Beide Unfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.

