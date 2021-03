Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Graffiti, Verkehrsunfall und ausgebrannter Pkw

Aalen (ots)

Alfdorf: Garage beschmiert

Zwischen Sonntag dem 07.03.2021 und vergangenem Sonntag hat ein Vandale eine Garage in der Unteren Schloßstraße mit Graffiti beschmiert. Dadurch verursachte er an der Fassade einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Welzheim bittet unter der Telefonnummer 07182 92810 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 3500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 8 Uhr in der Straße Hegnacher Höhe. Eine 28-jährige BMW-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 37 Jahre alte Volvo-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr diesem auf.

Kaisersbach: Pkw ausgebrannt

Am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr brach ein Feuer an einem geparkten Citroen auf einem Grundstück in der Winnender Straße aus. Die Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und zwölf Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es in Folge eines technischen Defekts zu dem Feuer. An dem Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Personen kamen durch die Flammen nicht zu Schaden.

